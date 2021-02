La fagoteuse est un dispositif simple et manuel pour valoriser ses tailles de haies, d’arbres, de sarments de vigne … L’efficace compression des branchages rend possible les coupes en différentes longueurs. Cette fagoteuse permet de créer 1 fagot de 30 à 40 cm. Les fagotins peuvent alors être stockés et utilisés comme combustible pour la cheminée, le four...

297,60 €